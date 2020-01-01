Популярные книги

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Журнал «Компьютерра» № 33 от 12 сентября 2006 года string(12) "lang_general" string(4) "read"
Что не снилось мудрецам string(12) "lang_general" string(4) "read"
Друг моей юности string(12) "lang_general" string(4) "read"
Полесские робинзоны. ТВТ string(12) "lang_general" string(4) "read"
Пречистенка string(12) "lang_general" string(4) "read"
Все дороги ведут к тебе string(12) "lang_general" string(4) "read"
Газета Завтра 1268 (11 2018) string(12) "lang_general" string(4) "read"
Зарубежная повесть string(12) "lang_general" string(4) "read"
Умри сегодня string(12) "lang_general" string(4) "read"
The Snail on The Slope string(12) "lang_general" string(4) "read"
Чапаев. Железный поток. Как закалялась сталь string(12) "lang_general" string(4) "read"
Мировой кризис. Восток и запад в новом веке string(12) "lang_general" string(4) "read"
Кулинарная энциклопедия. Том 28. П (Песто – Писту) string(12) "lang_general" string(4) "read"
Приключения парня из белорусской деревни, который стал ученым string(12) "lang_general" string(4) "read"
В шаге от бездны string(12) "lang_general" string(4) "read"
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Рецензии

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Небесный слон

3

Обалденное чтиво
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Мне кажется, что рецензию на "Портрет Дориана Грея" не писал только ленивый. Так чем же объясняется такая популярность романа Уайльда? Я не могла дать ответа на этот вопрос, что тогда, когда впервые прочитала книгу, что сейчас. Да, роман, как и картина, запечатлевшая в себе все пороки и грехи человека. Каждая с...
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