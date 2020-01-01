Популярные книги

Мне кажется, что рецензию на "Портрет Дориана Грея" не писал только
ленивый. Так чем же объясняется такая популярность романа Уайльда? Я не
могла дать ответа на этот вопрос, что тогда, когда впервые прочитала
книгу, что сейчас. Да, роман, как и картина, запечатлевшая в себе все
пороки и грехи человека. Каждая с...
Так чем же для меня является роман? Нет, меня не подхватила восторженная публика, и пылких признаний в любви вы не услышите. Это моя вторая попытка разглядеть в героях то, что видят другие. Лорд Генри — самый обычный манипулятор, наслаждающийся разложением души вечного юноши. Дориан Грей — нарцисс и баловень судьбы....
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