Популярные книги

Оценка:

Мне кажется, что рецензию на "Портрет Дориана Грея" не писал только ленивый. Так чем же объясняется такая популярность романа Уайльда? Я не могла дать ответа на этот вопрос, что тогда, когда впервые прочитала книгу, что сейчас. Да, роман, как и картина, запечатлевшая в себе все пороки и грехи человека. Каждая с...